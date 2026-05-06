ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران "لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا"، مؤكدا أن طهران وافقت على ذلك "إلى جانب أمور أخرى".

وأضاف ترامب، خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "الأمر بسيط جدا.. إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد "إبقاء الجميع على قيد الحياة"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا، ولن تمتلكه، ووافقوا على ذلك، إلى جانب أمور أخرى".

وقال ترامب إن "محادثات جيدة للغاية" جرت مع إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.