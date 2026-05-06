قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أنه من المحتمل جدا أن يتوصل البلدان إلى اتفاق، وفق وكالة رويترز.

وسبق أن صرح ترامب، بأن حرب إيران ​قد تنتهي ويعاد فتح مضيق ‌هرمز إذا التزمت طهران بما تم ‌الاتفاق ‌عليه.

وقال في منشور على منصته "تروث سوشال": "بافتراض أن ‌إيران وافقت على ‌الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهو افتراض كبير، ستنتهي عملية ‌ملحمة الغضب الأسطورية بالفعل، وسيسمح الحصار الفعال بفتح مضيق هرمز أمام ​الجميع، ومن بينهم ​إيران".

وأضاف: "إذا لم توافق، سيبدأ القصف، ​وسيكون للأسف على مستوى وكثافة أعلى بكثير مما كان عليه ​من ‌قبل".