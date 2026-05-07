أتلتيكو مدريد يتمسك بخطة بناء مشروعه حول ألفاريز ويرفض رحيله

بدأ أتلتيكو مدريد بالفعل التحضير للموسم المقبل، واضعاً النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في صدارة مشروعه الرياضي الجديد، رغم الاهتمام المتزايد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، باتت إدارة النادي المدريدي تدرك ملامح الموسم الحالي بشكل واضح، خاصة مع اقتراب الفريق من حسم التأهل إلى النسخة المقبلة من البطولة القارية، حيث يملك أفضلية مريحة في سباق المراكز المؤهلة، بينما يبقى الهدف المتبقي هو إنهاء الموسم في المركز الثالث بالدوري الإسباني.

وفي ظل هذا الاستقرار، تعمل إدارة “الروخيبلانكوس” على تدعيم الفريق للموسم المقبل، مع اعتبار جوليان ألفاريز حجر الأساس في المشروع القادم، رغم ارتباط اسمه بأندية مثل باريس سان جيرمان وأرسنال وبرشلونة.

وكان المدرب دييجو سيميوني قد علّق على هذا الاهتمام قائلاً: “من الطبيعي أن ترغب أندية مثل أرسنال وباريس سان جيرمان وبرشلونة في لاعب استثنائي مثله، لأنه لاعب رائع للغاية”.

ورغم الإخفاق في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال، فإن ذلك لم يغيّر خطط أتلتيكو تجاه اللاعب، إذ كشفت التقارير أن النادي بدأ منذ فترة محادثات غير رسمية لتمديد عقد المهاجم الأرجنتيني وتحسين راتبه، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2030.

وتسود حالة من التفاؤل داخل مكاتب ملعب “ميتروبوليتانو” بإمكانية التوصل لاتفاق جديد مع اللاعب، خاصة مع اقتراب رحيل أنطوان جريزمان، ما سيوفر مساحة كبيرة في سقف الرواتب، إلى جانب احتمالية رحيل الحارس يان أوبلاك إلى الدوري السعودي، وهو ما سيمنح النادي مرونة مالية ضخمة لتطوير الفريق وتحسين عقود نجومه.

كما يعوّل أتلتيكو على القوة الاقتصادية الجديدة بعد دخول Apollo Sports كشريك استثماري، حيث تخطط الإدارة لإبرام صفقات قوية تمنح الفريق قفزة نوعية، خاصة بعد المنافسة على لقبين هذا الموسم، بوصوله إلى نهائي كأس الملك ونصف نهائي دوري الأبطال.

وترى إدارة النادي أن المشروع الحالي قادر على إقناع جوليان ألفاريز بالبقاء، خصوصاً أن الفريق أثبت قدرته على المنافسة على البطولات الكبرى، بينما يظل سيميوني أحد أهم أسباب اقتناع اللاعب بالاستمرار، بعدما لعب المدرب الأرجنتيني دوراً محورياً في ضمه من مانشستر سيتي.

ويشعر أتلتيكو بالهدوء تجاه مستقبل اللاعب أيضاً بسبب قوة عقده، إذ يمتلك شرطاً جزائياً ضخماً يبلغ 500 مليون يورو، مع تأكيد النادي أن أي عرض محتمل لن يكون أقل من 100 مليون يورو، وهي القيمة التي دفعها النادي لضمه من مانشستر سيتي.

وتؤكد الإدارة أنها لن تبيع اللاعب إلى نادٍ منافس محلياً على الألقاب، في إشارة واضحة إلى برشلونة، خاصة في ظل التوتر القائم بين الطرفين في بعض الملفات السابقة.

وعلى الصعيد الشخصي، يعيش جوليان ألفاريز حالة من الاستقرار الكامل في مدريد، حيث يشعر بالراحة مع عائلته، كما يجد أجواء مشابهة لمنتخب الأرجنتين داخل غرفة ملابس أتلتيكو بوجود عدد من مواطنيه مثل ناويل مولينا وخوان موسو ونيكو جونزاليس وجوليانو سيميوني وتياجو ألمادا، وهو ما يجعل اللاعب يشعر وكأنه بين أفراد عائلته.