صحة غزة: نفاد 47% من الأدوية الأساسية في مستشفيات القطاع

حذرت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، من تفاقم الأزمة الدوائية والمخبرية في المستشفيات، معلنة نفاد 47 بالمئة من الأدوية الأساسية و59 بالمئة من المستهلكات الطبية.

يأتي ذلك عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وقالت الوزارة في بيان، إن 87 بالمئة من مواد الفحص المخبري أصبحت أرصدتها "صفرا"، ما يهدد قدرة المختبرات على إجراء الفحوصات الأساسية للمرضى.

ويعاني القطاع الصحي بغزة من انهيار واسع جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية، التي خلفت دمارا كبيرا في المستشفيات والبنية التحتية الصحية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية.

وأضافت الوزارة، أن خدمات علاج السرطان وأمراض الدم والرعاية الأولية وغسيل الكلى والصحة النفسية تعد من أكثر القطاعات الصحية تضررا جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضحت أن المستهلكات الطبية اللازمة لجراحات العيون والقسطرة القلبية وغسيل الكلى تشهد نقصا حادا، مع اتساع قائمة الأصناف التي نفدت بالكامل من المخازن.

كما حذرت من أن نقص مواد الفحص المخبري الخاصة بتحليل الدم الشامل (CBC) وفحوص غازات الدم والكيمياء السريرية يهدد استمرارية الخدمات التشخيصية في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكدت الوزارة أن استمرار "المؤشرات الصفرية" للأدوية والمستهلكات الطبية يقوض جهود الطواقم الطبية، ويزيد من معاناة المرضى، فضلا عن تفاقم المضاعفات الصحية.

ودعت جميع المؤسسات الدولية والجهات المعنية إلى تكثيف التدخلات العاجلة لتعزيز الإمدادات الطبية وضمان وصولها إلى المرافق الصحية في قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد 837 فلسطينيا وإصابة 2381 منذ ذلك التاريخ فقط، وفق أحدث إحصاء للصحة الفلسطينية.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى في أوضاع كارثية بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل الإبادة بحصار وقصف يومي يُسفر عن قتلى وجرحى، كما تمنع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة.