المجلس الانتقالي العربي يصعد فعالياته المطالبة بحل القضية الجنوبية في اليمن

صعد "المجلس الانتقالي الجنوبي العربي" في اليمن فعالياته المطالبة بحل القضية الجنوبية، في الذكرى التاسعة لتأسيس المجلس وإعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو 2017.

وأفادت قناة "عدن المستقلة" اليوم الخميس بتوافد المشاركين في فعالية مديرية حديبو بجزيرة سقطرى لتجديد التفويض لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي ، مشيرة إلى إقامة فعالية جنوبية مماثلة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت اليوم .

وكانت مديرية المسيلة بمحافظة المهرة شهدت أمس الأربعاء، تظاهرة جماهيرية حاشدة في نفس الإطار وسط حضور واسع من أبناء مختلف مديريات المحافظة.

وأكد المشاركون خلال الفعالية تمسك شعب الجنوب بأهداف نضاله السلمي صوب تحقيق تطلعاته في استعادة الدولة الجنوبية، مؤكدين أن الفعاليات الحاشدة التي يشهدها الجنوب حاليا هي انطلاقة جديدة لتأكيد الموقف الثابت للجنوبيين وعدالة قضيتهم الجنوبية.

وشدد بيان صادر عن الفعالية على ضرورة تعزيز وحدة الصف الجنوبي، وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية بين كافة أبناء الشعب الجنوبي، باعتبار ذلك صمام الأمان لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية،مثمنا موقف قيادات المكونات الموقعة على الميثاق الوطني الجنوبي في إفشال مخططات شق وحدة الصف الجنوبي.

وأكد أن شعب الجنوب هو شريك فاعل في بناء علاقات متوازنة وتحقيق المصالح المشتركة في المنطقة، وأن القوات المسلحة الجنوبية أثبتت أنها شريك فعّال في محاربة ودحر الإرهاب، وتأمين طرق وممرات التجارة الدولية، وساهمت في تثبيت الأمن والاستقرار في جغرافيا سياسية معقدة مرتبطة بالمنطقة والأمن القومي العربي والدولي.

وأشار البيان إلى أن استمرار فرض سلطة الأمر الواقع وتمكين قواتها بدعم من جهات خارجية أدى إلى إعادة انتشار وتوسع نشاط الخلايا الإرهابية في مناطق سيطرتها، وعودة أعمال القرصنة، ومنها اختطاف سفينة قبالة ميناء شحن في الثاني من مايو الجاري ،مما يدل على حالة من التراخي والتواطؤ بين الإرهاب وسلطة الأمر الواقع.

وأتت الفعالية في إطار تصعيد للفعاليات الجنوبية حيث سبقت المهرة محافظتي عدن وحضرموت بمليونيات جنوبية.

يأتي هذا بعد أشهر من الغارات الجوية السعودية على مواقع جنوبية في خطوة اعتبرها مراقبون تحدياً مباشراً للشرعية الشعبية التي يتمتع بها المجلس الانتقالي.

يشار إلى أن قيادات عديدة في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي أعلنت عن حله في التاسع من يناير الماضي ، وأقرت إغلاق جميع مكاتبه ومقراته في الداخل والخارج، بينما استمرّت بعض الاحتجاجات لمناصري المجلس التي تشدد على بقائه.