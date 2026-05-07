حزب الله يعلن استهداف جرافة إسرائيلية جنوبي لبنان

• بطائرة مسيرة في بلدة دير سريان "ردا على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى اللبنانية"..

أعلن "حزب الله"، الخميس، استهدافه بمسيّرة جرافة للجيش الإسرائيلي في بلدة دير سريان جنوبي لبنان وتحقيق "إصابة مؤكدة"، في إطار ردوده على خروقات وقف إطلاق النار.

وذكر الحزب في بيان على حسابه بمنصة تلغرام، أن مقاتليه استهدفوا "جرّافة D9 تابعة لجيش العدو الإسرائيلي، الخميس، في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضية وحققوا إصابة مؤكّدة".

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين".

ومنذ فجر الخميس، استشهد 3 أشخاص وأصيب رابع، جراء غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف 16 بلدة بجنوبي لبنان، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس الماضي عدوانا على لبنان خلّف 2715 شهيدا و8353 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 أبريل الجاري بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات البلدات.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.