حميدتي: نرغب في وقف الحرب بالسودان سريعا ومستعدون للقتال حتى عام 2040

قال محمد حمدان دقلو(حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، إن قواته لا تسعى إلى استمرار القتال، مؤكداً رغبتها في وقف الحرب "في أسرع وقت ممكن"، لكنه شدد على أن إنهاء النزاع يتطلب التزاماً من جميع الأطراف.

ونقلت صحيفة "الراكوبة نيوز" السودانية اليوم عن حميدتي قوله، في خطاب موجّه إلى ضباط قواته، إن تحديد موعد لنهاية الحرب غير ممكن في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن "تقديرات الجيش تشير إلى احتمال استمرارها حتى عام 2033"، مؤكدا "استعداد قواته لمواصلة القتال حتى عام 2040 إذا استدعت الظروف ذلك".

وأضاف أن "بعض الوحدات التابعة لقواته بقيت في مواقعها على أطراف أم درمان منذ اندلاع الحرب"، لافتاً إلى أن "العمل الميداني هو الفيصل"، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد "تطورات إيجابية".

وقال دقلو إن قواته تسعى إلى "حل جذري" يضمن عدم تكرار النزاعات مستقبلاً، مؤكداً رفض العودة إلى الأوضاع التي سبقت الحرب.

وأضاف أن أي تسوية يجب أن تعالج جذور الأزمة لضمان استقرار طويل الأمد ، مشيرا إلى أن التعليم يمثل أولوية لدى حكومة تأسيس.

وأوضح أن "العمل في هذا الملف لن يتوقف رغم الظروف الأمنية" لافتا إلى أن "السلاح والتعليم مساران متوازيان"، وإن الجهود ستستمر لتوسيع فرص التعلم في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وأكد أن هدفهم "تحرير البلاد من ما أسماهم مجرمي الحركة الاسلامية التي يعتبرها مسؤولة عن الأزمة الحالية"، داعياً قواته إلى الثبات والانضباط خلال المرحلة المقبلة.

يشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تسيطر على إقليم دارفور بشكل شبه كامل.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.