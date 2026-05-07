نائب أرميني: مستعدون للتطبيع الكامل مع تركيا

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأرميني سركيس خاندانيان، إحراز تقدم مهم في مسار التطبيع بين بلاده وتركيا، مبينا أن الحكومة والشعب في أرمينيا مستعدان للتطبيع الكامل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لمراسل الأناضول، على هامش مشاركته في منتدى "حوار يريفان 2026" الذي عقد في العاصمة الأرمينية يريفان تحت شعار "العبور عبر العواصف".

وأوضح خاندانيان أن مسار التطبيع بين أرمينيا وتركيا الذي انطلق قبل عدة أعوام يسير بشكل جيد، وتم تحقيق تقدم مهم فيه.

وأشار إلى زيارة نائب الرئيس التركي جودت يلماز إلى أرمينيا في 4 مايو الجاري، وزيارة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى تركيا في يونيو 2025، لافتا إلى استمرار الحوار السياسي والتواصل بين الجانبين بصورة إيجابية.

وأضاف أن من بين الخطوات المهمة التي جرى اتخاذها في هذا المسار توقيع بروتوكول لترميم جسر "آني" التاريخي الواقع على طريق الحرير، إلى جانب إطلاق رحلات جوية مباشرة بين يريفان وإسطنبول.

وتابع قائلا: "الحكومة والشعب في أرمينيا مستعدان للتطبيع الكامل مع تركيا، ونحن ننتظر من الحكومة التركية إقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا وفتح الحدود معها".

وذكر أنه جرى سابقا التوصل إلى اتفاق بشأن فتح الحدود أمام مواطني الدول الثالثة وحاملي الجوازات الدبلوماسية، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

ومسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا مستمر منذ العام 2022، عندما أعلنت تركيا تعيين سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليتش، ممثلا لها، فيما عينت أرمينيا نائب رئيس برلمانها روبن روبينيان، لنفس المنصب في إطار الحوار بين البلدين.