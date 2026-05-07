الرئيس الإندونيسي يغادر إلى الفلبين لحضور قمة آسيان

غادر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إلى الفلبين اليوم الخميس، لحضور القمة الثامنة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والمقرر عقدها في سيبو بالفلبين، اليوم ويوم غد الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن بيان أصدرته أمانة الرئاسة، أن الرئيس برابوو وصل إلى الفلبين جوا من قاعدة "حليم بيرداناكوسوما" الجوية في جاكرتا، اليوم الخميس في تمام الساعة 0910 صباحا بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الإندونيسي فور وصوله إلى سيبو، أحد المواعيد المقررة على جدول أعمال القمة الثامنة والأربعين لرابطة آسيان، والتي تعد منتدى استراتيجيا لتعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي داخل المنطقة الفرعية لآسيان.

ومن المقرر أن يناقش برابوو خلال الزيارة أيضا، تعزيز التعاون بين دول آسيان، بما يشمل الجهود المبذولة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.