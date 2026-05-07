إيران تنفي تورطها في حادث السفينة الكورية الجنوبية بمضيق هرمز

قالت السفارة الإيرانية في سول في بيان، اليوم ‌الخميس، إن طهران نفت أي تورط لقواتها المسلحة في إلحاق أضرار بسفينة كورية جنوبية في ⁠مضيق هرمز، مضيفة أن المرور الآمن عبر الممر المائي يتطلب الالتزام الصارم باللوائح الإيرانية.

كانت سفينة ترفع علم بنما وتشغلها شركة "إتش.إم.إم." الكورية الجنوبية تعرضت لانفجار، ‌يوم ⁠الاثنين، واشتعلت فيها النيران.

وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسئولية الواقعة على هجوم ⁠إيراني، في حين قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن ⁠سبب الحريق لن يتم تأكيده إلا بعد ⁠سحب السفينة إلى الميناء وفحصها.

ويوم الثلاثاء، قال مسئول كوري جنوبي إن سول تدرس الانضمام إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعدة السفن على عبور مضيق هرمز، وذلك عقب انفجار وحريق على متن سفينة تديرها شركة كورية جنوبية في المضيق.

وأكدت تشوي سونج-اه، وهي مسؤولة بمكتب رئيس كوريا الجنوبية، إن البلاد تؤمن "بضرورة حماية سلامة الطرق البحرية ⁠الدولية وحرية الملاحة بموجب القانون الدولي"، مشيرة إلى مشاركة سول في الجهود الدولية الرامية إلى تطبيع سلاسل الشحن العالمية.

وأضافت: "في هذا السياق، نتابع عن كثب تصريح الرئيس ترامب بهذا الشأن".

وأكد البيت الأزرق في بيان أنه يدرس اقتراح ترامب بالمشاركة في خطة لتحرير الملاحة في المضيق.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" أن إيران أطلقت النار على السفينة وأهداف أخرى بالتزامن مع إطلاق الولايات المتحدة عملية تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.