منظمة الصحة العالمية: رصد 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا على متن سفينة هونديوس

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، تأكيد إصابة خمس حالات بفيروس هانتا حاليا على متن سفينة الرحلات السياحية "هونديوس" التي ترفع العلم الهولندي.

وقال جيبريسوس: "حتى الآن، تم الإبلاغ عن ثماني حالات، بينها ثلاث وفيات، وقد تأكدت إصابة خمس من هذه الحالات بفيروس هانتا، فيما لا تزال الحالات الثلاث المتبقية مشتبها بها".

وأضاف أن الحالات مصابة بسلالة "أنديز"، وهي سلالة موجودة في أمريكا اللاتينية، وتُعد السلالة الوحيدة من فيروس هانتا المعروفة بإمكانية انتقالها المحدود بين البشر.

وقد أثار تفشي المرض على متن السفينة "هونديوس" -وهي سفينة صغيرة للرحلات البحرية تقل نحو 150 راكبا من جنسيات متعددة، وانطلقت من جنوبي الأرجنتين في أوائل أبريل- اهتماما عالميا.

وبقيت السفينة راسية قبالة جزر الرأس الأخضر لعدة أيام مع ظهور تقارير عن التفشي، وهي الآن في طريقها إلى جزر الكناري الإسبانية.

وتوفي ثلاثة أشخاص، سواء على متن السفينة أو بعد إجلائهم منها، فيما تتواصل عمليات تتبع المخالطين في عدة دول لتحديد الأشخاص الذين ربما تعرضوا للعدوى.

وقال تيدروس: "رغم خطورة هذا الحادث، فإن الخطر على الصحة العامة منخفض وفقا لتقييم منظمة الصحة العالمية".