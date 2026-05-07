الفاتيكان تناقش الحاجة إلى عمل دؤوب من أجل السلام مع الخارجية الأمريكية بعد انتقادات ترامب للبابا

- الفاتيكان: مناقشة الحاجة إلى عمل دؤوب من أجل السلام مع روبيو

قالت الفاتيكان إن "الحاجة إلى عمل دؤوب من أجل السلام" تمت مناقشتها اليوم الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصل إلى روما في زيارة لرأب الصدع بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبابا ليو الرابع عشر.

وذكرت الفاتيكان أنه "تمت إعادة التأكيد على الالتزام المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية الجيدة بين الكرسي الرسولي والولايات المتحدة الأمريكية" خلال اجتماع روبيو مع البابا ليو والسكرتير الكاردينالي لدولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

وقالت الفاتيكان، في بيان، إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الأحداث الجارية "مع تركيز خاص على الدول التي تعاني من الحروب والتوترات السياسية والأوضاع الإنسانية المتردية، وكذلك على ضرورة العمل بلا كلل لصالح السلام".