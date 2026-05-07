بريطانيا: اعتقال رجل بحوزته سلاح هجومي بالقرب من منزل أندرو مونتباتن

قالت الشرطة، اليوم الخميس، إنه تم اعتقال رجل بحوزته سلاح هجومي بالقرب من منزل الأمير السابق أندرو مونتباتن- وندسور في إنجلترا.

وقالت شرطة نورفولك، إن الاعتقال تم أمس الأربعاء بعد بلاغ عن أن رجلا "يتصرف بطريقة مخيفة" قرب منزل أندرو مونتباتن- وندسور.