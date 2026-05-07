الرئيس الألماني يتوقع إبقاء الولايات المتحدة على وجودها العسكري في بلاده

يتوقع الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، أن تُبْقِي الولايات المتحدة على وجودها العسكري في بلاده، رغم إعلان واشنطن عن سحب عدة آلاف من الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا.

وخلال زيارته الحالية لفنلندا، قال شتاينماير، في العاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم الخميس، إنه يفترض أن الأمريكيين يدركون جيدًا أن تمركز قواتهم في ألمانيا، في مواقع مهمة مثل قاعدة رامشتاين، يصب أيضًا في مصلحتهم الاستراتيجية الخاصة.

وأضاف: "نحن نثق في ذلك ونبني عليه".

ومن جانبه، أعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع شتاينماير عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة حلفائها الأوروبيين في حال تعرضهم لعدوان روسي.

وقال: "أعتقد أن الضمانات الأمنية الأمريكية لا تزال قائمة وستبقى كذلك"، لافتا إلى أن الأسلحة النووية الروسية المتمركزة على بعد مئة كيلومتر من الحدود الفنلندية ليست موجهة في الحقيقة إلى هلسنكي أو ستوكهولم أو أوسلو، بل إلى واشنطن ونيويورك.

ونصح شتاينماير، الأوروبيين بالتحلي بالهدوء إزاء التصريحات والتعليقات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال: "نصيحتي هي ألا ننشغل بالشكوى والتذمر من كل جملة قد تصلنا فجراً من أمريكا ونحاول استخلاص الاستنتاجات منها. بل إن الرد الصحيح الوحيد هو أن نجعل أنفسنا أقوياء قدر الإمكان".

ورحب ستوب، باضطلاع ألمانيا منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022 بدور سياسي وعسكري قيادي في أوروبا.

وقال: "هذا يصب في مصلحة أوروبا بأكملها. فألمانيا الأقوى تعني أوروبا أقوى".

وأضاف أن ما تقوم به ألمانيا حاليًا لتعزيز دفاعها لا يخدم مصالحها وحدها، بل يخدم الأمن الأوروبي ككل.