الصين تشير مجددا إلى أن تايوان أولوية قبل قمة بين ترامب وشي

أشارت الصين، مجددا إلى أن تايوان سوف تكون موضوعا ذا أولوية قبل قمة مرتقبة بشدة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج الأسبوع المقبل، قائلة إن الولايات المتحدة يجب أن تتمسك بـ"مبدأ صين واحدة" من أجل علاقة مستقرة مع بكين.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، الأسبوع الماضي، إنه يأمل أن تتخذ الولايات المتحدة "الخيارات الصحيحة" فيما يتعلق بالجزيرة ذات الحكم الذاتي عندما تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وتعتبر الصين، تايوان جزءا من أراضيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان اليوم الخميس: "مسألة تايوان في صميم المصالح الأساسية الصينية وهي ركيزة الأساس السياسي للعلاقات الأمريكية الصينية".

وأضاف "أن الالتزام بمبدأ صين واحدة وبالبيانات الأمريكية الصينية المشتركة الثلاثة والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الإدارات الأمريكية تجاه مسألة تايوان، هو التزام دولي واجب على الولايات المتحدة وشرط لعلاقة مستقرة وسليمة ومستدامة بين الولايات المتحدة والصين".