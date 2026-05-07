سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، اليوم الخميس، أن محققيها ضبطوا أكثر من 6.4 مليون جرعة من الأدوية المقلدة وغير المرخصة بقيمة 15.5 مليون دولار، وذلك في عملية عالمية واسعة.

وعثر المحققون على علاجات مزيفة لعلاج ضعف الانتصاب ومهدئات، بالإضافة إلى منتجات مقلدة مخصصة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.

وألقي القبض على 269 مشتبها به خلال العملية التي استمرت نحو أسبوعين، والتي نسقها الإنتربول بمشاركة نحو 90 دولة.

وأعلن الإنتربول، تفكيك 66 شبكة إجرامية متورطة في تجارة الأدوية غير المشروعة، وإغلاق آلاف المواقع والقنوات الإلكترونية التي تستخدم لبيع هذه الأدوية بشكل غير قانوني.

وجرى ضبط معظم المنتجات في المملكة المتحدة وكولومبيا وأستراليا.

وقال الأمين العام للإنتربول، فالديسي أوركيزا، إن "الأدوية المزيفة ليست مجرد عملية احتيال، بل إنها تعرض الأرواح للخطر".