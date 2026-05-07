أوكرانيا تعلن استهداف سفينة روسية في بحر قزوين

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، استهداف سفينة روسية في بحر قزوين، مشيرا إلى أن السفينة قادرة على إطلاق صواريخ كروز من طراز كاليبر.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن الضربة استهدفت سفينة كورفيت من فئة كاراكورت.

كما نشر الجيش صورة حرارية قال إنها تُظهر السفينة بعد الاستهداف، ويُرجح أنه تم التقاطها بواسطة المسيرة التي نفذت الهجوم، فيما لم يتضح بعد حجم الأضرار بدقة.

ووفقا لكييف، كانت السفينة تتمركز في مدينة كاسبيسك بجمهورية داغستان الروسية في شمال القوقاز.

وكانت أوكرانيا قد أبلغت مؤخرا عن تنفيذ ضربات متعددة استهدفت أصولا بحرية روسية، شملت سفنا من أسطولي البحر الأسود وبحر البلطيق.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من أربع سنوات، استخدمت روسيا أسطولها البحري، بما في ذلك السفن المتمركزة في بحر قزوين، لشن هجمات صاروخية على المدن الأوكرانية، وغالباً ما كانت تستخدم صواريخ "كاليبر" التي تسببت في دمار واسع النطاق.