محمد ثروت يشارك في عزاء أمير الغناء العربي هاني شاكر

وصل منذ قليل المطرب محمد ثروت، ومعه زكي حسنين رئيس مجلس إدارة شركة بنش مارك السعودية، إلى عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، والمقام بمسجد مسجد أبو شقة.

وجاء حضور زكي حسنين إلى القاهرة خصيصا لتقديم واجب العزاء في أمير الغناء العربي، في لفتة تعكس تقديره الكبير لمسيرة الراحل ومكانته في الساحة الفنية العربية.

وحرص الفنان محمد ثروت على تقديم العزاء لشريف نجل الفنان الراحل هاني شاكر، فهما رفاق مشوار فني طويل.

وتوفي المطرب هاني شاكر، أمير الغناء العربي، عن عمر 74 عاما، يوم الأحد الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي، ووصل جثمانه إلى أراضي الوطن، مساء أمس الثلاثاء.

«أمير الغناء العربى» قدم على مدى مشواره، أكثر من 50 عامًا، تجربة فنية استثنائية ملتزمة بتقاليد الطرب الأصيل، حيث مثلت أغانيه إرثًا غنائيًا ضخمًا يضم نحو 29 ألبومًا، وأكثر من 600 أغنية عاطفية ووطنية.