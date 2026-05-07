 ياسر جلال ومحمد ثروت أول الحاضرين لعزاء هاني شاكر - بوابة الشروق
الخميس 7 مايو 2026 8:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

ياسر جلال ومحمد ثروت أول الحاضرين لعزاء هاني شاكر

تصوير : أحمد عبدالفتاح
تصوير : أحمد عبدالفتاح
مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 7 مايو 2026 - 8:16 م | آخر تحديث: الخميس 7 مايو 2026 - 8:16 م

بدأ عزاء الفنان هاني شاكر، بمسجد أبو شقة، وشهد توافد كبير من نجوم الفن والإعلام، كان في مقدمتهم الفنان ياسر جلال ومحمد ثروت، ومي فاروق وزوجها محمد العمروسي، وهاني مهنا وأحمد خالد صالح، والإعلامية لميس الحديدي ومنى عبدالغني، وأنوشكا، والمنشد محمود التهامي.

وتوفي المطرب هاني شاكر، أمير الغناء العربي، عن عمر 74 عاما، يوم الأحد الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي، ووصل جثمانه إلى أراضي الوطن، مساء أمس الثلاثاء.

«أمير الغناء العربى» قدم على مدى مشواره، أكثر من 50 عامًا، تجربة فنية استثنائية ملتزمة بتقاليد الطرب الأصيل، حيث مثلت أغانيه إرثًا غنائيًا ضخمًا يضم نحو 29 ألبومًا، وأكثر من 600 أغنية عاطفية ووطنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك