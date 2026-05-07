ياسر جلال ومحمد ثروت أول الحاضرين لعزاء هاني شاكر

بدأ عزاء الفنان هاني شاكر، بمسجد أبو شقة، وشهد توافد كبير من نجوم الفن والإعلام، كان في مقدمتهم الفنان ياسر جلال ومحمد ثروت، ومي فاروق وزوجها محمد العمروسي، وهاني مهنا وأحمد خالد صالح، والإعلامية لميس الحديدي ومنى عبدالغني، وأنوشكا، والمنشد محمود التهامي.

وتوفي المطرب هاني شاكر، أمير الغناء العربي، عن عمر 74 عاما، يوم الأحد الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي، ووصل جثمانه إلى أراضي الوطن، مساء أمس الثلاثاء.

«أمير الغناء العربى» قدم على مدى مشواره، أكثر من 50 عامًا، تجربة فنية استثنائية ملتزمة بتقاليد الطرب الأصيل، حيث مثلت أغانيه إرثًا غنائيًا ضخمًا يضم نحو 29 ألبومًا، وأكثر من 600 أغنية عاطفية ووطنية.