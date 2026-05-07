ماني يعود ورونالدو يقود الهجوم في تشكيل النصر أمام الشباب بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مستضيفه الشباب، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن ملاحقه الهلال، فيما يحتل الشباب المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

ويدخل النصر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام - اينيجو مارتينيز - عبدالإله العمري و أيمن يحيى.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الرحمن غريب و عبد الله الخيبري.

الهجوم: ساديو ماني - جواو فيليكس و كريستيانو رونالدو.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: عبد الرحمن العتيبي - نادر الشراري - سعد الناصر - نواف بوشل - سالم النجدي - علي الحسن - محمد مران و عبد الله الحمدان.