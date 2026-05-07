مصطفى عطية
نشر في: الخميس 7 مايو 2026 - 12:38 م | آخر تحديث: الخميس 7 مايو 2026 - 12:38 م

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تضمن تضرر سيدة من اعتياد جارها بالشقة المقابلة لها تغيير ملابسه بشرفة مسكنه بصورة غير لائقة بالجيزة .

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام جارها بالشقة المقابلة لها بإعتياد تغيير ملابسه بشرفة مسكنه بصورة غير لائقة بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو من سن 84 مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام، وبسؤال نجله قرر أن والده يعانى من مرض "الزهايمر" ويتلقى العلاج اللازم فى هذا الشأن وقدم ما يفيد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخذ التعهد اللازم على نجل المذكور بحسن رعايته.

