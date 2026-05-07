السودان يستدعي ممثلي الأمم المتحدة ويحذر من أي اتفاق مع وكالة إنسانية للدعم السريع

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية ، اليوم الخميس ، المنسق المقيم للشؤون الانسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، لاستعراض موقف الحكومة من القرار الذي صدر عن الذراع السياسية لـ "مليشيا الدعم السريع المتمردة والمسمى بـ "تأسيس" عبر ما يسمى بالهيئة الوطنية للوصول الإنساني.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء ( سونا)، إن "القرار سعى لأن يفرض على جميع المنظمات الأجنبية والوطنية القيام بإجراءات تسجيل لدى كيانهم المزعوم والحصول على شهادة الإعتماد خلال مدة أقصاها 30 يوماً".

وأشارت إلى أن "القرار دعا كذلك المنظمات الأجنبية العاملة في البلاد إلى توقيع اتفاقيات فنية مع كيانهم غير الشرعي، ودعتهم إلى فتح مكاتب لديها خلال 45 يوماً."

وأكدت الحكومة السودانية موقفها الرافض لهذا القرار المعيب مشددة على أن التسجيل لدى ما يسمى بـ (الهيئة الوطنية للوصول الإنساني) أو توقيع أو إبرام أي إتفاقية أو مذكرة تفاهم أو أي نوع من أنواع التعامل المؤسسي معها يعتبر تصرفاً داعماً لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية.

وأشارت إلى أن القرار يعد إنتهاكاً صريحاً لسيادة السودان ووحدة أراضيه ومؤسساته القومية، ويتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي ، الذي رفض إنشاء أية سلطات او هياكل موازية في السودان، وحذر مجلس الأمن من أن اية خطوة أحادية في هذا الصدد تمثل تهديدا مباشرا لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وتهدد السلام والاستقرار الاقليمي.

ودعت الحكومة جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السودان توجيه جميع موظفيها للإلتزام الصارم بإحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، وتذكيرهم بضرورة العمل على تطبيق المبادئ الإنسانية الدولية المتمثلة في الحياد التام وعدم التحيز وإستقلالية العمل الإنساني عن أية أهداف سياسية أو عسكرية أو إقتصادية.

ووفق البيان ، أكدت حكومة السودان ، خلال اللقاء ، عدم تهاونها إزاء أية تجاوزات تمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها ووحدة مؤسساتها الوطنية الشرعية.

وأعربت ، في ذات الإطار ، عن تقديرها الكامل لشركائها الدوليين في المنظمات الإنسانية للدور الحيوي والبناء الذي تضطلع به، مؤكدة التزامها التام بالتعاون والتنسيق مع جميع وكالات الأمم المتحدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في جميع مناطق السودان دون استثناء.