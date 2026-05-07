قوات الدعم السريع تعتقل قيادات بارزة في حزب المؤتمر الوطني السوداني

نفذت قوات الدعم السريع في السودان حملة اعتقالات جديدة استهدفت قيادات بارزة في حزب المؤتمر الوطني المحلول بولاية غرب دارفور، وسط اتهامات تتعلق بالتخابر والمساس بالأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت صحيفة "المشهد" السوداني اليوم الخميس عن مصادر محلية قولها إن الاعتقالات شملت رئيس الحزب في الولاية عيسى بركة، إلى جانب محمد جرمة، المسؤول عن الاتصال التنظيمي، موضحة أن القوة التي نفذت العملية وصلت من مدينة نيالا، وأنها لم تنسق مسبقاً مع السلطات المحلية في غرب دارفور، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الإجراءات المتبعة.

وأشارت المصادر إلى أن قائمة الاعتقالات قد تتسع لتشمل شخصيات أخرى من الحزب، مع توقعات بمزيد من التوقيفات خلال الساعات المقبلة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوة من الدعم السريع المدير التنفيذي لمحلية أم كدادة بولاية شمال دارفور، رابح فضل رابح، وأودعته سجن دقريس في نيالا. ولم تتضح بعد الأسباب الرسمية للاعتقال، غير أن مصادر محلية تحدثت عن اتهامات تتعلق بتجاوزات مالية ومحاولة مغادرة المنطقة باتجاه مواقع الجيش قبل القبض عليه.

ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تسيطر على إقليم دارفور بشكل شبه كامل .

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.