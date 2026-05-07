ترامب: التوصل لاتفاق مع إيران قد يستغرق أسبوعا واحدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مذكرة تفاهم تنهي الحرب بشكل دائم قد يستغرق "أسبوعًا واحدا".

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، أدلى ترامب بهذا التصريح خلال مقابلة هاتفية، حيث بدا "متفائلًا بحذر" حيال فرص التوصل إلى اتفاق.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، وسط تقارير عن اقتراب الطرفين من إطار تفاهم أولي، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تتوقع ردًا من إيران على مذكرة التفاهم خلال الساعات الـ48 المقبلة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يقصد أن الاتفاق النهائي قد يحتاج إلى بضعة أيام إضافية بعد الرد الإيراني المتوقع.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال إن من الصعب قراءة موقف القيادة الإيرانية بدقة، في ظل تشتتها واختفاء بعض رموزها، محذرًا من أن الدول التي تنتهك العقوبات الأميركية ستواجه عقوبات ثانوية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الاستسلام "لمطالب أحادية" أمر مستحيل، بينما يواصل وزير الخارجية الإيراني محادثاته في بكين.

أما في طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن المقترح الأمريكي "لا يزال قيد الدراسة"، وإن إيران ستنقل موقفها إلى الجانب الباكستاني بعد تلخيص وجهات نظرها.