وصول نحو 270 مهاجرا إلى جزيرة كريت خلال 24 ساعة من أفريقيا

وصل ما إجماليه 268 مهاجرا إلى جزيرة كريت بجنوب اليونان على مدار الـ24 ساعة الماضية، فيما زادت عمليات الوصول على متن قوارب صغيرة من شمال أفريقيا مجددا عقب انقطاع قصير.

وقال خفر السواحل، إنه جرى إنقاذ ما إجماليه 142 شخصا من ثلاثة قوارب صغيرة ليلا ونقلوا إلى مركز استقبال مؤقت بالقرب من بلدة اراكليو في شمال كريت، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وفي وقت سابق، عثر على 126 شخصا آخر في مجموعتين منفصلتين في جنوب كريت بعدما نزلوا في قوارب صغيرة قادمين من ليبيا.

وأصبح المسار الطويل والخطر من شرق ليبيا إلى كريت واحدا من المداخل الرئيسية لأوروبا للأشخاص القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يسعون لحياة أفضل في القارة ويدفعون أموالا للمهربين لنقلهم.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، وصل نحو ثلاثة آلاف شخص إلى الجزيرة حتى الآن من إجمالي 7600 عملية وصول على مستوى البلاد.