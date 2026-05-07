وزير الخارجية الصيني: العلاقات مع أمريكا مستقرة رغم الاضطرابات

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الخميس، إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام رغم "العديد من التقلبات والاضطرابات"، داعيا البلدين إلى إيجاد سبل للمساهمة في السلام العالمي، وذلك قبل أسبوع من الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشاد وانج يي، بالرئيسين شي جين بينج وترامب لـ"مساهمتهما في توجيه مسار العلاقات الثنائية في اللحظات الحرجة"، خلال اجتماع مع أعضاء وفد من الكونجرس الأمريكي من الحزبين بقيادة السيناتور ستيف داينز.

وقال وانج: "خلال العام الماضي، شهدت العلاقات الصينية الأمريكية العديد من التقلبات والاضطرابات، لكننا نجحنا رغم ذلك في الحفاظ على الاستقرار العام".

ومن جانبه، اتفق داينز، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأحد الداعمين البارزين لترامب، مع هذا الرأي، قائلا إن على البلدين السعي نحو الاستقرار.

وقال داينز: "أؤمن بقوة أننا نريد خفض التصعيد، لا الانفصال. نريد الاستقرار والاحترام المتبادل".

وأضاف داينز، أنه بعد اجتماع الرئيسين الأسبوع المقبل، "قد نشهد شراء المزيد من طائرات بوينج، وهو أمر نرغب فيه جميعا".

وأشاد السيناتور الأمريكي، بالدور الصيني في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرا أن لقاء وانج يي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأربعاء يعكس انخراط بكين في الجهود الدبلوماسية.

وقبل زيارة ترامب إلى الصين، المقررة في يومي 14 و15 مايو الجاري، تضغط الحكومة الأمريكية على بكين لاستخدام نفوذها لدى إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة 20% من نفط العالم.