السيطرة على حريق بجوار مزلقان محطة منوف دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية من السيطرة على حريق نشب في بوص بجوار مزلقان محطة القطار بمنوف، وذلك دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد باندلاع الحريق في المنطقة المشار إليها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق والمباني المجاورة، مما حال دون وقوع خسائر مادية كبيرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.