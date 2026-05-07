ضبط راكب حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة

نجحت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في إحباط محاولة راكب عربي تهريب كمية كبيرة من مخدر الإكستازي، على هيئة أقراص وسائل، إلى داخل البلاد، بحسب بيان صادر اليوم.

جاءت الواقعة داخل صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل، حيث حاول راكب عربي الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبحوزته حقيبة.

خلال تفتيش الحقيبة يدويًا، لاحظ رئيس القسم وجود حقيبة صغيرة (كروس) أسفل الجاكيت المنتفخ الذي يرتديه الراكب، فطلب منه إخراجها للتفتيش، إلا أن الراكب فرّ خارج الصالة. وعلى الفور، كلّف مدير إدارة الجمرك ثلاثة من مأموري الجمارك بملاحقته، وتمكنوا بالفعل من اللحاق به بمساعدة بعض العاملين بالمطار.

خلال محاولة ضبطه، أخرج الراكب لفافة من الحقيبة الصغيرة وحاول إلقاءها بعيدًا، إلا أن أحد مأموري الضبط الجمركي تمكن من التقاطها، ثم عادوا بالراكب وما بحوزته إلى صالة الجمارك.

واستكمل رئيس القسم المكلف بتفتيش الراكب إجراءات التفتيش، وبفتح اللفافة تم ضبط 1664 قرصًا ملونًا من مخدر الإكستازي بوزن 665 جرامًا، بالإضافة إلى كمية من أجزاء الأقراص من المخدر ذاته تزن 165 جرامًا.

كما كلّف مدير إدارة الجمرك لجنة بتفتيش الراكب ذاتيًا، ما أسفر عن ضبط أربع زجاجات بلاستيكية تحتوي على سائل ملون يُشتبه في احتوائه على المخدر نفسه في صورة سائلة، بوزن إجمالي بلغ 2 كيلو و440 جرامًا.

قام حسين هيكل، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، الذي أحال المتهم إلى النيابة المختصة.

وقرر المستشار معتز زكريا، رئيس نيابة النزهة، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تأتي عمليات الضبط المتتالية لحائزي المخدرات بمختلف أنواعها، وكذلك مهربي البضائع والممنوعات، في إطار الحرص على إحكام الرقابة الجمركية، بالتوازي مع تسهيل الإجراءات للمسافرين والسياح، والعمل المستمر على منع التكدس والازدحام داخل صالات السفر والوصول بمباني الركاب 1 و2 و3، والصالة الموسمية، ومطاري سفنكس والعاصمة الإدارية.