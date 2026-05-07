 ضبط راكبة حاولت تهريب أكثر من 2400 شريط دواء للإجهاض بمطار القاهرة - بوابة الشروق
الخميس 7 مايو 2026 6:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

ضبط راكبة حاولت تهريب أكثر من 2400 شريط دواء للإجهاض بمطار القاهرة


نشر في: الخميس 7 مايو 2026 - 6:36 م | آخر تحديث: الخميس 7 مايو 2026 - 6:36 م

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بالإجهاض إلى داخل البلاد، بحسب بيان صدر اليوم.

جاءت الواقعة داخل صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أثينا.

وخلال محاولة الراكبة الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بحقائبها، استوقفها رئيس قسم اللجنة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أشياء تستوجب الإفصاح، نفت ذلك.

بفحص حقائب الراكبة عبر جهاز الأشعة، تبيّن وجود أجسام يُشتبه في كونها شرائط دوائية داخل الحقائب.

بتفتيش الحقائب يدويًا، عُثر على كمية كبيرة من الشرائط الدوائية المدون عليها “Cytotec 200mg”، وتم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك