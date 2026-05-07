ضبط راكبة حاولت تهريب أكثر من 2400 شريط دواء للإجهاض بمطار القاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بالإجهاض إلى داخل البلاد، بحسب بيان صدر اليوم.

جاءت الواقعة داخل صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أثينا.

وخلال محاولة الراكبة الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بحقائبها، استوقفها رئيس قسم اللجنة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أشياء تستوجب الإفصاح، نفت ذلك.

بفحص حقائب الراكبة عبر جهاز الأشعة، تبيّن وجود أجسام يُشتبه في كونها شرائط دوائية داخل الحقائب.

بتفتيش الحقائب يدويًا، عُثر على كمية كبيرة من الشرائط الدوائية المدون عليها “Cytotec 200mg”، وتم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة.