رحمة أحمد تحقق ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حققت رحمة أحمد، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال للتاشئين، الميدالية الذهبية في منافسات وزن 86 كجم خطف، بعد رفع ثقل قدره 114 كجم.

وواصل منتخب مصر لرفع الأثقال تألقه في بطولة العالم المقامة بمدينة الإسماعيلية، بعدما نجحت رحمة أحمد في التتويج بالميدالية الذهبية لتضيف إنجازًا جديدًا لسجل الفراعنة في البطولة.

ورفعت ذهبية رحمة رصيد منتخب مصر إلى 9 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و5 ميداليات برونزية، في مشاركة قوية تعكس تطور ومستوى أبطال مصر على الساحة العالمية.

وجاءت الميداليات الذهبية الأربع عن طريق البطل عبد الرحمن حسين الذي حقق ثلاث ذهبيات تاريخية، بالإضافة إلى ذهبية رحمة أحمد اليوم.

أما الميداليات البرونزية الخمس، فحققها كل من بسمة رمضان، والسيد علي عطية «برونزيتين»، وعلي عبد الراضي، ومصطفى محمود بكري.