السعودية تؤكد دعمها للبحرين في مواجهة الأنشطة المزعزعة للأمن

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، دعمها للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة النشاطات التي تمس أمنها الوطني،وذلك عقب إعلان المنامة القبض على تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم، عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس الأمن الوطني، وتستهدف زعزعة أمن واستقرار البحرين.

وتشيد السعودية، بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديداً للأمن الوطني البحريني.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، في وقت سابق اليوم، عن وزارة ‌الداخلية في البلاد قولها إنها ألقت القبض على 41 شخصا وصفتهم بأنهم على صلة بالحرس الثوري ⁠الإيراني.

وذكرت وزارة الداخلية، أنها تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه"، مضيفة أن تحقيقات النيابة العامة تضمنت أيضا قضايا بشأن ما وصفته "بالتعاطف ‌مع ⁠العدوان الإيراني السافر".

وبعد اندلاع الحرب التي أشعلتها هجمات جوية أمريكية إسرائيلية على إيران في ⁠28 فبراير، هاجمت إيران، أهدافا في البحرين ودول خليجية أخرى ⁠تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.