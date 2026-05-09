رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورئيس جيبوتي يبحثان حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم السبت، مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

وذكرت قناة اليمن الفضائية الحكومية، أن العليمي التقى في جيبوتي مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة، وبحث الجانبان التطورات اليمنية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الجانبان على أن أمن البحر الأحمر وباب المندب مسؤولية جماعية، مشيرين إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية وحماية الملاحة الدولية.

كما تبادلا وجهات النظر حول قضايا القرن الأفريقي، فيما أشاد العليمي بدور جيبوتي في دعم الاستقرار بالصومال.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتفعيل أعمال اللجنة اليمنية–الجيبوتية المشتركة.

وأشاد العليمي بالمواقف الأخوية لجيبوتي ودعمها المستمر لليمن، بما في ذلك استضافة الآليات الأممية وتقديم التسهيلات للجالية اليمنية.

يأتي هذا اللقاء في ظل تحديات تواجهها الملاحة البحرية في اليمن، بعد أيام من اختطاف مسلحين صوماليين سفينة نفط قبالة سواحل محافظة شبوة.