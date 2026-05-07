ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تعرضت لهزيمة "على الصعيد العسكري"، وأن بلاده قضت إلى حد كبير على قدرات طهران العسكرية.

جاء ذلك في الجزء الأول من مقابلة له مع منصة "فول ميجر" الإخبارية، جرى نشره مساء الأربعاء، وتناول فيه آخر التطورات المتعلقة بإيران.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية ألحقت أضرارا "جسيمة" بالقدرات الجوية والبحرية والبرية الإيرانية.

وأضاف قائلا: "إنهم مهزومون عسكريا. ربما لا يدركون ذلك، لكنني أعتقد أنهم يدركونه، لأنهم يتعاملون مع هذا الأمر. لن نسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، وهم الآن في وضع المهزوم عسكريا".

كما اتهم ترامب إيران بالتوصل إلى اتفاق ثم التراجع عنه لاحقا، واصفا القادة في طهران بأنهم "مجموعة صعبة".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على تصريحات الرئيس الأمريكي.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير 2026، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

كما نفذت إيران في تلك الفترة هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.