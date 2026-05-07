باكستان تحذر من رد قوي على أي هجوم خلال إحياء ذكرى اشتباكات 2025 مع الهند

حذر الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، من أنه سوف يرد بقوة على أي هجوم فيما يحتفل بذكرى صراع العام الماضي الذي استمر أربعة أيام مع الهند المجاورة الذي كان سيدفع الغريمين المسلحين نوويا إلى حافة الحرب قبل أن يؤدي وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية إلى توقف القتال.

وقال الجيش، إن أي "تصميم عدائي" ضد باكستان سوف تتم مواجهته بـ"قدر من القوة والدقة والحسم" أكثر مما شهدته الهند خلال صراع مايو 2025 الذي وصفته إسلام آباد بـ"معركة الحق".

وتبادلت الهند وباكستان، ضربات انتقامية عقب هجوم نفذه مسلحون في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه والذي أدى إلى مقتل 26 شخصا وأغلبهم من السياح الهندوس.

وألقت الهند، باللائمة في المجزرة على مسلحين مدعومين من باكستان وهو الزعم الذي نفته إسلام آباد بينما دعت إلى تحقيق مستقل.

وشنت الهند، عمليات قصف داخل باكستان في السابع من مايو العام الماضي؛ مما دفع باكستان للرد بهجمات اشتملت على غارات بطائرات مسيرة وقصف صاروخي ومدفعي.

وقتل العشرات من الأشخاص على الجانبين قبل التوصل لوقف لإطلاق النار في العاشر من مايو عقب وساطة أمريكية.