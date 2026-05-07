رئيس باراجواي يصل تايوان اليوم

وصل رئيس باراجواي سانتياجو بينيا إلى تايوان اليوم الخميس في أول زيارة له للجزيرة ذاتية الحكم، التي تزعم بكين أنها جزء من أراضيها.

وتعد باراجواي أحدث دولة في أمريكا الجنوبية وإحدى الدول الـ12 حول العالم التي تعترف بتايوان. وتقود الصين، التي لم تستبعد استخدام القوة لضم تايوان، حملة على مدار الأعوام القليلة الماضية لاجتذاب الحلفاء الدبلوماسيين لتايوان.

وترتبط باراجواي بعلاقة تجارية قوية مع الصين، ولكن بالرغم من ذلك أكدت التزامها نحو تايبيه بصفتها شريكا دبلوماسيا.

ويقود بينا وفدا تجاريا من مجالات مثل الزراعة والتمويل خلال زيارته لتايوان التي تستمر من اليوم الخميس حتى الأحد المقبل، حسبما قالت وزارة الخارجية التايوانية.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس التايواني لاي تشيج تي بينا غدا الجمعة.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تكثف فيه بكين من الضغوط على الجزيرة، بما في ذلك إرسال طائرات حربية وسفن بحرية نحو الجزيرة بصورة شبه يومية.