ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية مع تزايد الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 7ر5%، ليسجل أعلى مستوى له خلال تداولات اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستتوصلان إلى اتفاق يسمح لناقلات النفط باستئناف نقل النفط الخام من الخليج مجددا.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني القياسي بواقع 3402 نقطة ليصل إلى 87ر62915 نقطة، مع إعادة فتح الأسواق في طوكيو بعد عطلة "الأسبوع الذهبي".

وحقق مؤشر نيكاي مكاسب بنحو 18% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونحو 73% خلال العام الماضي، مدفوعا بعمليات شراء قوية لأسهم شركات التكنولوجيا التي استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 3ر1% ليصل إلى 86ر26559 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 في أستراليا بنسبة 9ر0% ليصل إلى 70ر8870 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 4ر0% ليصل إلى 08ر7353 نقطة، حيث باع المتداولون أسهمهم لجني الأرباح بعدما قفز المؤشر القياسي بنحو 7% في اليوم السابق متجاوزا حاجز 7000 نقطة لأول مرة.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1ر2 %.

وأغلقت مؤشرات بورصة "وول ستريت" الأمريكية، أمس الأربعاء، على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5ر1% مسجلا أفضل أداء يومي له منذ شهر تقريبا، ومحققا رقما قياسيا جديدا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2ر1%، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2 %.

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 55 سنتا دولار ليصل إلى 63ر95 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي بواقع 51 سنتا ليصل إلى 78ر101 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 32ر156 ين ياباني من 40ر156 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1756ر1 دولار من 1747ر1 دولار.