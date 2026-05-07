 تحطم طائرتين مسيرتين في لاتفيا بالقرب من الحدود الروسية
الخميس 7 مايو 2026 9:38 ص القاهرة
تحطم طائرتين مسيرتين في لاتفيا بالقرب من الحدود الروسية

ريجا - (د ب ا)
نشر في: الخميس 7 مايو 2026 - 9:26 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مايو 2026 - 9:26 ص

أعلن الجيش في لاتفيا اليوم الخميس أن طائرتين مسيرتين دخلتا المجال الجوي للبلاد قادمتين من روسيا، وتحطمتا بالقرب من الحدود.

وقالت القوات المسلحة في لاتفيا إن الطائرتين تحطمتا خلال الليل في منطقة لاتجالي بشرق لاتفيا.

وتواجدات الوحدات العسكرية والشرطية وقوات الإطفاء في موقع التحطم. ولم ترد في البداية تقارير حول وقوع إصابات. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرات المسيرة روسية أم أوكرانية. وتزامت الحوادث مع هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على أهداف في روسيا.

وقالت قوات الطوارئ إن إحدى الطائرتين ربما تكون قد اصطدمت بمنشأة تخزين نفطية في مدينة ريزيكني. ونقل تلفزيون لاتفيا عن إدارة المطافئ القول إنه لم يتم رصد أي أضرار جسيمة في البداية.

وتلقى السكان بالقرب من الحدود تحذيرات على هواتفهم المحمولة خلال الليل من وجود تهديد محتمل على المجال الجوي للاتفيا.

وقال الجيش إن عدة طائرات مسيرة دخلت إلى لاتفيا.

