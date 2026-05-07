اعتقال مئات الأشخاص بعد أعمال عنف في ولاية البنغال

اعتقل مئات الأشخاص بعد اندلاع أعمال عنف في أعقاب الانتخابات التي شهدتها ولاية البنغال الغربية ‌بشرق الهند، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، من بينهم مساعد لمسئول كبير بحزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتغلب حزب بهاراتيا جاناتا ⁠بقيادة مودي على حزب مؤتمر ترينامول بقيادة رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرجي التي تتولى السلطة منذ عام 2011.

ورفضت بانيرجي الاستقالة وقالت إنها "لم تهزَم" واتهمت لجنة الانتخابات بالتواطؤ مع حزب بهاراتيا جاناتا للفوز في الانتخابات.

وقال قائد الشرطة سيد ناث جوبتا للصحفيين، أمس الأربعاء، إنه ‌تم ⁠تسجيل أكثر من 200 قضية جنائية في أنحاء الولاية بسبب أعمال العنف، وجرى اعتقال 433 شخصا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

واتهم حزب بهاراتيا جاناتا حزب مؤتمر ترينامول بتنفيذ "عمليات اغتيال ⁠موجهة".

وندد حزب مؤتمر ترينامول من جانبه بأعمال العنف التي قال إنها تنفَذ على يد "مشاغبين مدعومين من ⁠حزب بهاراتيا جاناتا".

ولدى ولاية البنغال الغربية تاريخ من أعمال العنف بعد الانتخابات. وقُتل حوالي ⁠12 شخصا خلال اشتباكات مماثلة بين الأحزاب السياسية بعد إعلان النتائج خلال الانتخابات السابقة في عام 2021.