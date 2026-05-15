شرطة بوليفيا تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من عمال المناجم

اندلعت اشتباكات يوم الخميس في العاصمة البوليفية ، لاباز، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من عمال المناجم الذين حاولوا اقتحام القصر الحكومي وفجروا شحنات صغيرة من الديناميت، وهو تكتيك أصبح شائعا بشكل متزايد خلال هذا الأسبوع الثاني من الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وكان هذا أحدث حادث في موجة الاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة التي تتحدى إدارة الرئيس رودريجو باز، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد أواخر العام الماضي، ليدشن حقبة جديدة للأمة الواقعة في جبال الأنديز بعد ما يقرب من 20 عاما من حكم الحزب الواحد.

واحتشد آلاف عمال المناجم في وسط مدينة لا باز للمطالبة بإصلاحات عمالية وتوفير الوقود من بين أمور أخرى، ولكن مع مرور الساعات، بدأوا في ترديد شعارات تطالب باستقالة الرئيس.

وقد أدت الحواجز والمسيرات إلى شلل العاصمة البوليفية في الأيام الماضية، وفي وقت سابق من يوم الخميس، سار معلمو المدارس الريفية عبر وسط المدينة للمطالبة بزيادة الأجور، مما أدى إلى تضييق الخناق بشكل أكبر على العاصمة.

وكانت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات قد اندلعت في البداية بسبب مزارعين يسعون لإلغاء قانون يسمح برهن الأراضي، وعلى الرغم من توقيع الرئيس مرسوما يلغي القانون ليلة الأربعاء ودعوته إلى إنهاء الاضطرابات، إلا أن التظاهرات استمرت في الانتشار.