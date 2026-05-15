كندا تضاعف التزامها بالطاقة النظيفة وتخطط لخفض تكاليف الكهرباء

كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الخميس عن استراتيجية للكهرباء النظيفة قال إنها ستساعد في مضاعفة شبكة الكهرباء في كندا بحلول عام 2050 وخفض تكاليف الطاقة لغالبية الأسر الكندية.

وقال كارني إن كندا تواجه تحديات كبرى، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن الحرب مع إيران، بالإضافة إلى آثار تغير المناخ.

وأضاف "عندما يتغير العالم بشكل جذري يجب أن نستجيب بأساليب جديدة".

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة لوائح تسمح للغاز الطبيعي بلعب دور أكبر في بناء الشبكة، ومن المتوقع أن تكلف عمليات الإنشاء أكثر من تريليون دولار كندي (730 مليار دولار).

وقال كارني في مؤتمر صحفي في أوتاوا إن الخطة تتضمن شراكات جديدة مع الشعوب الأصلية واستعدادا لاستخدام مجموعة واسعة من الطاقة بما في ذلك الطاقة المائية والنووية والرياح والشمس وبعض الغاز واحتجاز الكربون والطاقة الحرارية الأرضية.

وقال "إن الحجم ضخم والجدول الزمني قصير ومهمة الحصول على المزيج الصحيح من الطاقة معقد، ولا يمكننا ببساطة الاعتماد على القيود والمحظورات بل يجب علينا القيام بالأشياء بشكل مختلف".