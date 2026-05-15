خفر السواحل الأمريكي يعترض قوارب تحمل كوكايين بقيمة ملايين الدولارات

قال خفر السواحل الأمريكي يوم الخميس إنه اعترض مهربين مشتبه بهم يحملون مواد مخدرة تزيد قيمتها عن 61 مليون دولار.

وذكرت الوكالة أن القوارب الثلاثة تم توقيفها في 8 مايو على بعد حوالي 145 كيلومترا قبالة قرطاجنة بكولومبيا، مضيفة أن ما يقرب من 8ر2 طن من الكوكايين الموجودة على متنها وحدها تبلغ قيمتها أكثر من 45 مليون دولار.

وقال خفر السواحل إن إحدى السفن لم تمتثل للأوامر وتم تعطيلها بواسطة "نيران قناصة دقيقة استهدفت المحركات".

وقفز المهربون المشتبه بهم الذين كانوا على متنها في الماء، وأطلق طاقم الطائرة عدة أجهزة طفو وتم إنقاذ الأشخاص دون الإبلاغ عن وقوع إصابات وفقا للوكالة.

وقال خفر السواحل "توقف الزورقان الأخران عند توجيههما من قبل أطقم خفر السواحل".

وأظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل ما يبدو أنها ثلاثة زوارق تحترق بعد العملية.

وتتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجا متشددا تجاه تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية والوسطى، وقد تكررت التقارير عن مثل هذه العمليات التي غالبا ما تنطوي على وفيات، وعادة ما يصعب التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتستشهد الإدارة الأمريكية بتصنيفها لعصابات المخدرات كمنظمات إرهابية كأساس قانوني لهذه الهجمات، ومع ذلك يشكك النقاد في مدى جواز الضربات القاتلة في المياه الدولية بموجب القانون الدولي.