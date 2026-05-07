النفط يرتفع مع تقييم المستثمرين لآفاق التوصل لاتفاق بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد الخسائر التي منيت بها في اليوم السابق، مع تقييم ​المستثمرين لآفاق التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة ‌لخام برنت 88 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 102.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.2 بالمئة إلى ​96.20 دولار للبرميل.

وهوى العقدان القياسيان بأكثر من سبعة في المئة أمس الأربعاء ​وسط تفاؤل بشأن احتمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط. إلا أنهما ⁠قلصا خسائرهما بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "من السابق لأوانه" إجراء ​محادثات مباشرة مع طهران ووصف نائب إيراني كبير المقترح الأمريكي الأحدث بأنه أقرب ​إلى قائمة أمنيات منه إلى الواقع.



وقالت إيران أمس الأربعاء إنها تدرس مقترح سلام أمريكيا قالت مصادر إنه سينهي الحرب رسميا لكنه يترك المطالب الأمريكية الرئيسية ذات الصلة بتعليق إيران ​لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز دون حل.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ​عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران ستسلم ردها. وقال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب ⁠إنه يعتقد أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق.

وقال مصدر من باكستان، التي تقوم بالوساطة بين الجانبين، ومصدر آخر مطلع على الوساطة إنهما يقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة من شأنها أن تنهي الصراع رسميا.

وحتى في ​حال التوصل إلى ​اتفاق سلام، فمن ⁠المتوقع أن يتفاقم نقص إمدادات النفط في الأسابيع المقبلة، إذ سيستغرق استئناف شحنات النفط من الخليج ووصولها إلى مصافي ​التكرير حول العالم أسابيع مما سيدفع شركات النفط إلى مواصلة ​السحب ⁠من مخزوناتها لتلبية ذروة الطلب خلال الصيف.



وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء بأن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة واصلت انخفاضها الأسبوع الماضي، في ⁠ظل سعي ​الدول إلى التعويض عن اضطرابات الإمدادات الناجمة ​عن حرب إيران.

وانخفضت مخزونات الخام 2.3 مليون برميل إلى 457.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات ​المحللين في استطلاع لرويترز بهبوط قدره 3.3 مليون برميل.