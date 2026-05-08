الجيش الأمريكي: نفذنا ضربات للرد على هجمات إيرانية

قال الجيش الأمريكي إنه ​شن ضربات مضادة ‌على إيران يوم الخميس واستهدف مواقع قال إنها ​مسؤولة عن ​مهاجمة القوات الأمريكية فيما وصفها ⁠بأنها أعمال عدائية ​غير مبررة من ​جانب طهران.

وقال الجيش في بيان "قضت القيادة المركزية الأمريكية على ​التهديدات القادمة، واستهدفت ​منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن ‌مهاجمة ⁠القوات الأمريكية، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، ​ومراكز ​القيادة ⁠والسيطرة، ومراكز الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".



وأضاف ​البيان أن إيران ​أطلقت ⁠عدة صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة أثناء ⁠عبور ​ثلاث مدمرات ​تابعة للبحرية الأمريكية مضيق هرمز.