الرئيس البرازيلي: ترامب لا يفكر في غزو كوبا أو شن عدوان عسكري عليها

صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأن نظيره الأمريكي دونالد ترامب لا يفكر في شن عدوان عسكري أو تنفيذ غزو واسع النطاق ضد كوبا.



وقال الرئيس البرازيلي في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب مباحثات ثنائية جمعته بترامب يوم الخميس، في واشنطن: "لئن فهمت ترجمة كلامه بشكل صحيح، فقد قال ترامب إنه لا يفكر في غزو كوبا".



واعتبر لولا دا سيلفا أن هذا الموقف يمثل تحولا جوهريا وإشارة إيجابية قائلا: "هذا بلا شك مؤشر هام؛ لا سيما وأن كوبا ذاتها تبدي رغبة واضحة في الانخراط في حوار بناء لإيجاد مخرج ينهي الحصار المفروض عليها، والذي حال دون ممارستها لسيادتها الكاملة كدولة حرة تماما منذ انتصار ثورة عام 1959".

وتقوم الإدارة الأمريكية بحملة مستمرة منذ أشهر للضغط على الحكومة الكوبية لإجراء إصلاحات جذرية، وقد هدد ترامب مرارا وتكرارا بأن الولايات المتحدة قد تقوم بعمل عسكري ضد الجزيرة لتحقيق ما يريد.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب فرض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين الكوبيين، وذلك ضمن مساعي إدارته لإجبار النظام الحاكم على التخلي عن السلطة.



وألمح ترامب مرارا إلى الاستيلاء على كوبا التي تقع على بعد 145 كيلومترا (90 ميلا) من فلوريدا وتخضع لحظر تجاري أمريكي شبه مستمر منذ أن قاد فيدل كاسترو ثورة شيوعية في الجزيرة عام 1959.

وتفاقمت محنة كوبا التي كانت تعاني أصلا من ركود اقتصادي، عندما فرضت واشنطن حصارا على تزود الجزيرة بالوقود في يناير الماضي، وفي نهاية مارس نجحت روسيا في إيصال ناقلة محملة بالنفط إلى الجزيرة لتخفيف آثار الحصار الأمريكي.