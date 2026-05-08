الكشف عن تعرض ناقلة نفط صينية لهجوم قرب مضيق هرمز

ذكر موقع "كايشين" الإخباري الصيني أن ناقلة نفط صينية تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز في الرابع من مايو أيار الجاري.



ونقل الموقع الإخباري عن مصدر مطلع قوله إن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها ناقلة نفط صينية لهجوم.



وأضاف الموقع أن النيران اشتعلت بسطح الناقلة التي كان مكتوبا عليها "المالك ​وأفراد الطاقم من الصين".

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من أفراد طاقم ​الناقلة قد أصيب.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق خارج أوقات العمل الرسمي.



كما أفادت مصادر في قطاع الأمن البحري بأن الناقلة الصينية المتضررة يُعتقد أنها ناقلة النفط والمواد الكيميائية "جيه. في إنوفيشن" التي ترفع علم جزر مارشال، والتي أبلغت السفن المجاورة باندلاع حريق على متنها ​يوم الاثنين.

وذكر التقرير أن ​الواقعة جرت قبالة ⁠سواحل الإمارات في الخليج بالقرب من ميناء صقر.