مسئولون: الحكومة الكورية ترسل فريقا للتحقيق بشأن الحريق الذي اندلع على متن سفينة في مضيق هرمز

سول - (د ب أ)
نشر في: الخميس 7 مايو 2026 - 10:15 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مايو 2026 - 10:15 ص

 

قال مسئولون، اليوم الخميس، إنه تم إرسال فريق حكومي خاص إلى دبي؛ للتحقيق في سبب اندلاع حريق في سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن الفريق المؤلف من سبعة أفراد، إذ يشمل ثلاثة محققين من محكمة السلامة البحرية الكورية وأربعة خبراء من وكالة إخماد الحرائق الوطنية توجه إلى دبي في وقت متأخر من أمس الأربعاء، حسبما قال مسئولون من وزارة المحيطات والمصايد.

ويعتزم الفريق، التحقيق في سبب اندلاع حريق الاثنين الماضي على متن سفينة اتش ام ام نامو التي تحمل علم بنما وتشغلها شركة اتش ام ام كو، وذلك أثناء توقفها في مضيق هرمز.

ومن المتوقع بدء التحقيق بمجرد وصول السفينة إلى ميناء في دبي.

