أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و338 ألفا و60 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و338 ألفا و60 فردا، من بينهم 890 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و918 دبابة، و24 ألفا و521 مركبة قتالية مدرعة، و41 ألفا و539 نظام مدفعية، و1776 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1365 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه جرى تدمير 435 طائرة حربية، و352 مروحية، و277 ألفا و912 طائرة مسيرة، و4585 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و94 ألفا و545 من المركبات وخزانات الوقود، و4172 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.