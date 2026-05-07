ضبط 4 طلاب تعدوا على آخر بالضرب داخل مدرسة في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على 4 طلاب تعدوا على آخر بالضرب داخل مدرسة بالقليوبية.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي طالب على آخر بالضرب داخل إحدى المدارس بالقليوبية.

وتبين من خلال فحص الفيديو عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (طالب بإحدى المدارس بالقليوبية) وطرف ثان (4 طلاب بذات المدرسة)، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بنها، وذلك لخلافات سابقة بين الأول وأحد أفراد الطرف الثاني بسبب المزاح، قام على إثرها الأخير بالاستعانة بباقي زملائه والتعدي عليه بالضرب باستخدام "عصا بلاستيكية" دون إحداث إصابات.

وتمكن الأمن من تحديد وضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم بإرشادهم ضبط الأداة المستخدمة في التعدي.