ضبط سيدتين بتهمة التعدي على شخص والتلويح بإشارات خارجة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سيدتين بتهمة التعدي على شخص والتلويح بإشارات خارجة في القاهرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سيدتان حال قيامهما بالتعدي على أحد الأشخاص بالسب والتلويح بإشارات خارجة له بالقاهرة.

وتبين من خلال فحص الفيديو عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبسؤاله قرر بتضرره من السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو لتعديهما عليه بالسب، لخلافات عائلية سابقة بينهم.

وأمكن ضبط مرتكبتَي الواقعة، وهما زوجة نجل شقيقة الشاكي وابنتها، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.