ضبط المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء بجوار سور كلية البنات في مصر الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على قائد سيارة ملاكي بتهمة ارتكاب أفعال خادشة للحياء بجوار السور الخارجي لكلية البنات بمصر الجديدة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بإتيان أفعال خادشة للحياء بجوار السور الخارجي لكلية البنات بمصر الجديدة بالقاهرة.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مشرف مبيعات بأحد مصانع المواد الغذائية "له معلومات جنائية" – مقيم بالساحل بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها منذ عام تقريباً إذ كان معتاد التردد على ذات المنطقة للتحرش بالفتيات، وتبين قيامه ببيع السيارة المستخدمة في الواقعة منذ عدة أشهر.